Berlin’de anıldı

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YUNUS Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından düzenlenen anma etkinliğinde, sanatçının 10 eseri seslendirildi. Etkinlikte ayrıca Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan kısa bir belgesel de gösterildi. YEE Almanya Koordinatörü Samet Kapısız, yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş’ı saygı ve rahmetle anarak, “Türkçemizde ‘ismiyle müsemma’ diye bir tabirimiz vardır. İsmi verilmiş, ismiyle bir, ismine eş manasında. Merhum Neşet Ertaş’ımız neşe, dert ve aşkı kendi hayatında yoğurmuş, tabiri caizse ismiyle müsemma bir kıymetlimizdir” dedi. Ertaş’ın gönlüyle sözüne, sesiyle sazına ve sanatına ruh verdiğini dile getiren Kapısız, “Ertaş sadece hayatında değil, bugün ve yarın da kalplerde yerini hep koruyacak bir şahsiyet olarak mirasımızın önemli değerleri arasındadır” diye konuştu.

‘GÖNÜL TELLERİNE DOKUNAN...’Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da Neşet Ertaş deyince herkesin aklında çok değerli anılar canlandığını söyledi. Şanlı, Neşet Ertaş’ın herkesin, Anadolu insanının gönül tellerine dokunan çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Şanlı ayrıca Ertaş’ın, “Sakın ol ha insanoğlu, incitme canı, incitme. Her can bir kalp Hakk’a bağlı. İncitme canı, incitme” dizelerini davetlilere okudu. Neşet Ertaş, Berlin’de kaldığı 1980’li yıllarda Türkischer Basaar’da (Türk Çarşısı) ‘Saz Haus’ (Sazevi) adında bir müzik mağazası işletmişti.