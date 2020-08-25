Berlin’de alarm... Peş peşe iki banka şubesi...

POLİSİ alarma geçiren soygunların ilki Schöneberg, ikincisi de Charlottenburg’da gerçekleşti. Bir kişi sabah saat 09.25 sıralarında Schöneberg semtindeki Hauptstrasse üzerinde bulunan Commerzbank şubesine girdi. Silahla çalışanları tehdit edip para istedi. Soyguncu daha sonra bankadan ayrıldı. İlk olaydan yaklaşık 35 dakika sonra bu kez saat 10.00 gibi yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Charlottenburg semtindeki Kürfürstendamm Caddesi üzerinde bulunan Commerzbank’ın bir başka şubesine giren bir kişi, burada da çalışanları silahla tehdit edip para istedi. Soyguncu veya soyguncular kaçarak izini kaybettirmeyi başardı. Soygun sırasında kimse yaralanmazken, polis her iki soygunu aynı kişinin gerçekleştirme ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. İki banka şubesinin bulunduğu bölgeyi ablukaya alan polis, çevrede ve banka şubeleri içinde delil topluyor.