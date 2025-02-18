Berlin’de 48 saatlik grev: Ulaşım felç olacak

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PERŞEMBE sabahı başlayacak grev, otobüs, tramvay ve metro hatlarını durma noktasına getirecek. Berlin Ulaşım İşletmeleri (BVG) ile devam eden toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında yapılan üçüncü ve en uzun grev olacak. Berlin’de yaşayanlara, perşembe ve cuma günleri toplu taşıma hizmetlerinin büyük ölçüde durması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini göz önünde bulundurmaları çağrısı yapıldı. Verdi tarafından yapılan açıklamada, grevin perşembe sabahı başlayıp cuma akşamına kadar süreceği belirtildi. Sendika, cuma günü ayrıca Berlin’de büyük bir gösteri düzenleyecek. Gösteriye, kamu sektörü çalışanları da katılacak. Verdi, kamu sektörü çalışanları için de federal hükümet ve yerel yönetimlerle toplu sözleşme görüşmeleri yürütüyor.

Sendika, yaklaşık 16 bin çalışan için aylık 750 Euro zam ve 12 aylık bir sözleşme süresi talep ediyor. Ayrıca, 13. maaş, 300 Euro vardiya değişim ücreti ve 200 Euro vardiya zammı istiyor. BVG ise son teklifinde, 2028 yılı sonuna kadar 4 yıllık bir sözleşme süresi için yüzde 17.6 zam önerdi. İşveren, çalışanlara 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren aylık 225 Euro sabit bir ödeme yapmayı ve takip eden yıllarda maaşlara yüzde 2.5 zam yapmayı teklif etti. Verdi’nin toplu sözleşme görüşmelerinden sorumlu temsilcisi Jeremy Arndt, “BVG, çalışanların reel ücret kaybını kabul etmeyeceğini hâlâ anlamış değil. Bu nedenle baskıyı artırıyoruz” dedi. Arndt, işveren tarafının teklifini yetersiz bulduklarını ve grevle taleplerini duyurmaya devam edeceklerini vurguladı. BVG, sendikanın grev kararını “tamamen orantısız” olarak nitelendirdi. İşletme, grevin Berlin’deki ulaşımı ciddi şekilde aksatacağını ve vatandaşların mağdur olacağını belirtti. Taraflar arasındaki bir sonraki toplu sözleşme görüşmesi, gelecek hafta çarşamba günü yapılacak.