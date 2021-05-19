Berlin’de 43 adrese çocuk pornosu baskını!

BASKIN öncesi 43 ev için arama kararı çıkarılırken Berlin polisinin çocuk pornosu yayanlara karşı uzun zamandan beri araştırma yaptığı öğrenildi. Yaklaşık 250 polisin katıldığı baskınlar sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Ancak organize suç yapılanması olmadığı ve her bir baskındaki kişilerinin birbirinden bağımsız olduğu kaydedildi. Zanlıların 17 ile 84 yaş aralığında olduğu belirtilirken, zanlıların evlerine yönelik yapılan baskınlarda cep telefonları ve bilgisayarlarına el konuldu. 42 zanlı hakkında çocuk pornosu görüntüleri bulundurmak, yaymak ve elde etmekten dolayı soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Berlin polisinin baskınları, ABD polisinden gelen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği kaydedildi.