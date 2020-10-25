Berlin’de 4 dilde maske uyarısı

BU sokakların belli yerlerine yazılan Almanca, Türkçe, İngilizce ve Arapça uyarı yazılarıyla vatandaşlara maske zorunluluğu hatırlatıldı. Uygulamanın ilk gününde yüzlerce polis maske kontrolü yaptı. Sabah başlayan ve akşam saatlerine kadar süren kontrollerin ardından açıklama yapan polis, halkın kurallara uyma konusundaki durumun memnuniyet verici olduğunu belirtti. Maske takmayanlar ise polis tarafından uyarıldı.

Polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, “İnsanların yüzde 80-90 oranında kurallara uyduğu ve maske taktığı söylenebilir” denildi. Açıklamada, çok az sayıda kişinin koronavirüs ile mücadele kurallarını ihlal ettiğini de belirtti. Polis, restoranların ve barların saat 23.00’den itibaren kapılarını kapatıp katamadığını da sıkı bir şekilde denetleniyor. Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer de yapılan kontrolleri destekledi.