Berlin’de 275 milyon euro korona yardımı ödendi

IBB’den yapılan açıklamada, başvuruların yüzde 70’inin karşılandığını belirtilirken 25 bin 200 başvurunun incelendiği kaydedildi. IBB Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Allerkamp, çalışanlarının kısa zamanda binlerce başvuruyu değerlendirdiğini ifade ederek, “Hafta sonu bile çalışarak, şirketlerin ihtiyacı olan yardımları almasını sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

ÜÇÜNCÜ PAKET İÇİN DE AÇILDI

IBB, aralık ayındaki 24 bin 200 başvurunun da yüzde 77’inin incelendiğini duyurdu. Federal hükümet ve eyaletler korona yardımlarının gecikmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Şubat ayından itibaren korona yardımlarının üçüncü paketi için de başvurular açıldı. Şu ana kadar 1500 başvurunun yapıldığı kaydedildi.