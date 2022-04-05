Berlin’de 24 milyon euro test dolandırıcılığı

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ALMANYA’da korona salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen ücretsiz korona testleri birçok dolandırıcı tarafından suiistimal edilerek kısa yoldan para kazanma yöntemine dönüştü. Almanya’nın başkenti Berlin’de de çeşitli aralıklarla korona test merkezlerine baskınlar düzenlenerek kontroller yapılıyor. Aşırı sağcı parti AfD’nin eyalet parlamentosuna sunduğu soru önergesine verilen yanıtta, ücretsiz korona testi sunan 335 kişi hakkında dolandırıcılıktan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Tespit edilen dolandırıcılığın eyalet kasasına maliyetinin ise yaklaşık 24 milyon euro olduğu belirtildi. Ancak, tespit edilemeyen rakamlarla dolandırıcılık miktarının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

22 TEST MERKEZİ KAPATILDI

Almanya’da 1 Nisan’dan itibaren korona kısıtlamaları kalkarken, ülke çapında ücretsiz hızlı testlerin haziran sonuna kadar finanse edilmesi kararlaştırılmıştı. Bu nedenle 900’e yakın korona test merkezi de faaliyetlerine devam edecek. Test merkezlerinin doğruluğunun kontrolünü ise ilçe sağlık daireleri gerçekleştiriyor. Öte yandan Berlin’de yapılan kontrollerde 22 test merkezinin de hijyen kurallarına uymadığı için kapatıldığı belirtildi.