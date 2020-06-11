Berlin’de 1.5 metre kuralına uymayana para cezası

BERLİN’de ister kapalı alanda, ister parklarda olsun 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere para cezası kesilecek. Verilecek para cezası 500 Euro’ya kadar olabilecek. Kentte daha önce kurala uymayanlar sadece uyarılıyordu. Kamuya açık alanlarda mangal yapanlara verilecek para ceza ise 25 ile 500 Euro arasında değişiyor. Belirlenen kurallar dışında etkinlik düzenleyenlere 2 bin 500 Euro para cezası kesilirken, genelev, sauna ve buharlı havuz ve benzeri eğlence yerleri çalıştırıp müşteri kabul edenlere verilecek para cezası ise 10 bin Euro. Hayat kadınlarıyla ilişkiye giren müşterileri ise 5 bin Euro’ya kadar para cezası bekliyor.