Berlinale’den ‘Okul Tıraşı’ filmine FIBRESCI ödülü

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iki bölüm halinde düzenlenen 71’inci Berlinale’nin sektör temsilcilerine yönelik çevrim içi yapılan bölümü 1-5 Mart’ta gerçekleştirildi. Bu arada Berlinale’nin basın ofisi, ‘Bağımsız jüri’ tarafından verilen ödülleri de açıkladı. Buna göre ‘Panorama’ bölümünde gösterilen filmler arasında yarışan Ferit Karahan’ın ‘Okul Tıraşı’, FIBRESCI ödülüne layık görüldü. ‘Yarışma’ bölümündeki filmler arasından Gürcü yönetmen Alexandre Koberidze’nin ‘Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?’, ‘Forum’ bölümündeki filmler arasından Arjantinli Manaque La Blanca’nın ‘Ski’ ve ‘Encounters’ bölümünden İsviçreli yönetmenler Ramon Zürcher ve Silvan Zürcher’in ‘Das Maedchen und die Spinne’ filmleri de FIBRESCI ödülü aldı. 71. Berlinale’nin ikinci bölümü 9-20 Haziran’da yapılacak. Festivalin bu bölümü seyircilere açık olacak ve ‘Altın Ayı’ ile ‘Gümüş Ayı’ ödüllerinin verileceği tören de bu bölümde yer alacak.