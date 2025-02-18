Berlinale’de Filistin krizi: ‘Soykırım’ sözü polis soruşturması başlattı

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YÖNETMEN Jun Li, cumartesi akşamı Urania konferans salonunda düzenlenen bir etkinlikte, filmi ‘Queerpanorama’da oynayan oyuncu Erfan Shekarriz’in hazırladığı bir metni okudu. Shekarriz’in metninde, “Milyonlarca Filistinlinin, İsrail’in acımasız yerleşimci sömürge devleti altında boğulduğu” ifadeleri yer aldı. Konuşmada ayrıca, “Alman hükümeti ve kültür kurumları, Berlinale de dahil olmak üzere, apartheid, soykırım ve Filistin halkının acımasızca yok edilmesine katkıda bulunuyor” denildi. Bu ifadeler, salondan hem destekleyici hem de eleştirel tepkiler aldı.

‘NEHİRDEN DENİZE, FİLİSTİN ÖZGÜR OLACAK’

Konuşmada, “Nehirden denize, Filistin özgür olacak” şeklindeki Filistin yanlısı slogan da kullanıldı. Bu slogan, Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e kadar uzanan bölgede, şu anda İsrail’in bulunduğu topraklarda özgür bir Filistin devleti kurulmasını savunuyor. Berlinale Direktörü Tricia Tuttle, yaptığı açıklamada, olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Tuttle, “Misafirlerimizi önceden, hangi siyasi ifadelerin özellikle hassas ve hangilerinin muhtemelen yasa dışı olabileceği konusunda uyardık” dedi. Etkinlikteki konuşmanın bir kısmının sosyal medyada paylaşılması, tartışmaları daha da alevlendirdi. Bazı kullanıcılar, ifadeleri desteklerken, bazıları ise bunların nefret söylemi ve yasa dışı olabileceği yönünde eleştirilerde bulundu.