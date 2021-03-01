Berlinale tatsız tuzsuz başladı

FESTİVAL, iki aşamada gerçekleştiriliyor. 1-5 Mart tarihleri arasında dijital ortamda yapılacak ilk bölümünde filmler online ortamda gösterilecek. Sektör çalışanları ve akredite gazeteciler 5 Mart’a kadar filmleri izleyebilecek. Koronaya rağmen bu yıl da ‘Altın Ayı’ ödülü verilecek. Çoğunluğu Alman filmlerinin yer aldığı yarışma bölümünde toplam 15 film ‘Altın Ayı’ için yarışıyor. En iyi filme verilen Altın Ayı ödülü 5 Mart cuma günü sahibini bulacak. Festivalin ikinci bölümü ise 9-20 Haziran’da yapılacak. Burada ise filmlerin ve sektörün tanıtımının yapıldığı etkinlikler ziyaretçilere açık olarak gerçekleştirilecek.