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Avrupa
Murat TOSUN, BERLİN / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 01.03.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Berlinale tatsız tuzsuz başladı

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Berlinale tatsız tuzsuz başladı
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Dünyanın önde gelen film festivalleri arasında sayılan Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale), korona salgını nedeniyle bu yıl sessiz sedasız başladı.

FESTİVAL, iki aşamada gerçekleştiriliyor. 1-5 Mart tarihleri arasında dijital ortamda yapılacak ilk bölümünde filmler online ortamda gösterilecek. Sektör çalışanları ve akredite gazeteciler 5 Mart’a kadar filmleri izleyebilecek. Koronaya rağmen bu yıl da ‘Altın Ayı’ ödülü verilecek. Çoğunluğu Alman filmlerinin yer aldığı yarışma bölümünde toplam 15 film ‘Altın Ayı’ için yarışıyor. En iyi filme verilen Altın Ayı ödülü 5 Mart cuma günü sahibini bulacak. Festivalin ikinci bölümü ise 9-20 Haziran’da yapılacak. Burada ise filmlerin ve sektörün tanıtımının yapıldığı etkinlikler ziyaretçilere açık olarak gerçekleştirilecek.

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