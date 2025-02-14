Berlinale ‘protestoyla’ başladı

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BİRÇOK ünlü isim şık kıyafetler içinde özel açılış galasına katılırken, bazı davetliler ise kırımızı halıyı siyasi mesaj için kullandı. Bunlar arasında en sert mesajı ise Almanya’nın önde gelen iklim aktivistlerinden Luisa Neubauer gerçekleştirdi. Neubauer, Berlinale’nin açılışında giydiği provokatif bir elbiseyle CDU lideri ve CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’e sert bir göndermede bulundu. Neubauer’in elbisesinin önünde ‘Donald & Alice & Elon & Friedrich?’ yazarken, arkasında ise “Demokrasi gün ışığında ölür” ifadesi yer aldı. Neubauer, bu tasarımıyla Friedrich Merz’i, ABD Başkanı Donald Trump, AfD’nin başbakan adayı Alice Weidel ve teknoloji milyarderi Elon Musk ile aynı kefeye koydu. 28 yaşındaki aktivist, bu mesajla dünya siyasetindeki mevcut duruma dikkati çekmeyi amaçladığını belirtti.

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BAŞKA PROTESTOLAR DA VARDI

Neubauer, yaptığı açıklamada, “Almanya’da pek çok insan gibi ben de toplumumuz, demokrasimiz, sosyal ve ekolojik iklimimiz konusunda büyük endişeler taşıyorum. İşler kötüye gittiğinde bunları kim savunacak, diye düşünüyorum. Pek çok kişiyle birlikte, radikal sağ fikirlerin normalleştirilmesine karşı direniyorum ve demokrasimize ve yaşam alanlarımıza yönelik saldırıları protesto ediyorum. Bunu hem sokakta hem de kırmızı halıda yapıyorum” dedi.

Berlinale’nin açılış gecesinde kırmızı halıyı protesto için kullanan başka isimler de oldu. Oyuncular Meret Becker ve Anna Thalbach, sivil denizdeki arama kurtarma çalışmalarına dikkati çekmek için “SOS Humanity” yazılı bir şal taşıdı.





‘DAS LICHT’ İLE AÇILDI

Berlinale’de açılış filmi olarak yönetmen Tom Tykwer’in Alman uzun metrajlı filmi ‘Das Licht’ gösterildi. Başrollerini Lars Eidinger ve Nicolette Krebitz’in paylaştığı film, birlikte yaşamaktan çok yan yana yaşayan bir ailenin, Suriyeli bir hizmetçinin hayatlarına girmesine kadar geçen günlük yaşamını anlatıyor. Film, Berlin Uluslararası Film Festivali’nde yarışma dışı olarak gösteriliyor.

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