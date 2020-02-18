Berlinale kuyruğu!

BERLİNALE Festivali’ne üç gün kala sinemaseverler bilet alabilmek için Berlin’deki Potsdamer Meydanı’na hücum etti. Sanatseverler, bilet satışlarının hem internetten hem de gişeden yapılıyor olmasına rağmen gişelerin açılmasından saatler öncesinden gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı kişiler ayakta kalmamak için yanlarında sandalye getirdiği gözlendi. Film başına en fazla iki kişilik biletin alındığı bilet fiyatları ise 13 ile 16 Euro’dan satışa çıktı. Çocuk programı çerçevesinde gösterilecek filmlerin biletleri ise 5 Euro’dan satılıyor. Öğrenciler, engelliler, işsizler, sosyal yardımla geçinenler ve Federal Gönüllüler Programın’da gönüllü olarak çalışanlar biletleri yüzde 50 indirimli alabilecek. Biletler Potsdamer Meydanı’nın yanı sıra Karl Marx Alle 33 ve Kurfürstendamm 195 numarada bulunan International Sinema ve Audi City’de de satışa çıktı. Gişelerden satış, her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılacak.





340 FİLM GÖSTERİLECEK

Bu yıl geçmiş yıllara göre program geç açıklandı. 11 Şubat’ta duyurulan festival programında Türkiye’den film yer almıyor. 10 ayrı daldan oluşan festivalde toplam 340 film gösterilecek. ‘Altın Ayı’ için bu yıl 18 film yarışıyor. Geçmiş yıllarda yarışma dışı filmler de gösterilirken bu yıl uygulamadan vazgeçildi. Festivalin açılışı Yönetmen Philippe Falardeau’nun ‘My Salinger Year’ filmiyle yapılacak. ‘Altı Ayı’ ve ‘Gümüş Ayı’ ödüllerini verecek uluslararası jürinin başkanlığını sinema ve tiyatro oyuncusu Jeremy Irons üstlendi. Jüri üyeleri ise Berenice Bejo, Bettina Brokemper, Annemarie Jacir, Kenneth Lonergan, Luca Marinelli ve Kleber Mendonça Filho isimlerinden oluşuyor.