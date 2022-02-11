Berlinale Film Festivali başladı

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SALGIN kuralları gereği maske takmak zorunda olan tüm gala misafirleri, yine kırmızı koltuklarına sağlı sollu birer koltuğu boş bırakarak oturdu. Ayrıca davetliler, 2 aşı veya iyileşmiş olduklarını gösteren belgelerinin yanı sıra günlük negatif hızlı test sonucunu da görevlilere göstermek zorunda kaldı. Yarışmanın açılışı ise Rainer Werner Fassbinder’in bir uyarlamasına dayanan François Ozon’un ‘Peter von Kant’ adlı film ile yapıldı.

Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth

Bütün eleştirilere rağmen Berlinale Film Festivali’nin yapılmasından yana tavır alan Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, açılışta yaptığı konuşmada, “Her Berlinale sadece onu deneyimlemek isteyenler, yani seyirciler sayesinde bir olay haline gelir. Yüz yüze etkinlik, sinema ve kültür açısından örnek teşkil etmektedir” dedi. Sanatın demokrasi için önemini de vurgulayan Roth, “Sanat olmadan her şey sessiz kalır” ifadesini kullandı. Roth, ayrıca meslektaşları adına davet edilen hemşire ve doktorlara pandemi sırasında gösterdikleri çaba için teşekkür etti. Berlinale’nin sanat yönetmeni Carlo Chatrian da “Sahneye geri döndük. Ama belki de kaçırdığımız bir şeyi geri almanın zamanı gelmişti” dedi.

Berlinale’yi Mariette Rissenbeek ile birlikte yöneten Carlo Chatrian, film festivalini pandemi konseptiyle mümkün kılan Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey’e de teşekkür etti.

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TÜRKİYE’DEN KATILIM YOK

20 Şubat’a kadar devam edecek olan festivalde 69 ülkeden toplam 256 film gösterilecek. 18 eserin ‘Altın Ayı’ ve ‘Gümüş Ayı’ için yarıştığı festivalde, 15 ülkeden yapımlar temsil ediliyor. Bu yıl, yedisi kadın yönetmenin yönettiği 17 film dünya prömiyeri olarak gösterilecek. ‘Altın Ayı’ ve ‘Gümüş Ayı’ ödülleri, en iyi çıkış filmi için ‘Genç Yetenek Ödülü’ ve ‘Belgesel Film Ödülü! önümüzdeki hafta çarşamba günü başka bir galada verilecek.

Berlinale’ye bu sene Türkiye’den bir film katılmadı. Fakat Guantanamo kampında zorla tutulan Murat Kurnaz ve annesinin hikâyesinin anlatıldığı ‘Rabiye Kurnaz, George W. Bush’a Karşı’ adlı Alman yapımı film ‘Altın Ayı’ için yarışacak. Yine, Almanya doğumlu genç yönetmen Cem Kaya’nın, 1960’lardaki Türk misafir işçilerin Almanya’da ürettikleri müzikleri ve hikâyelerini anlattığı ‘Aşk Mark Ölüm’ adlı belgesel filmi de 15-19 Şubat’ta tarihleri arası Panaroma bölümünde sinemaseverlerle buluşacak.

Berlinale bu yıl tekrar yüz yüze bir etkinlik olarak gerçeklleşiyor, ancak gösterilerde 2G Plus koşulları ve maske zorunluluğu var. Yerlerin en fazla yüzde 50’si dolu olacak. Bu yıl pandemi nedeniyle festival partileri ve diğer benzeri etkinlikler de yapılmayacak.