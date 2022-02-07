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HABERLERAvrupa Haberleri

Berlinale başlıyor!

#Almanya#Berlinale#Berlin Film Festivali
Berlinale başlıyor

Korona salgınına rağmen gerçekleştirilecek olan 72. Uluslararası Berlin Film Festivali Berlinale, 10 Şubat’ta başlıyor.

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SALGIN nedeniyle korona tedbirleri altında gerçekleştirilecek festivalin açılışında Fransız yönetmen François Ozon’un ‘Peter von Kant’ adlı filmi gösterilecek. Guantanamo kampında tutulan Murat Kurnaz ve annesinin hikâyesinin anlatıldığı ‘Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı’ adlı Alman yapımı film de Altın Ayı için yarışacak. Filmde Rabiye Kurnaz’ı Türk-Alman oyuncu Meltem Kaptan canlandırıyor. Berlinale’de bu yıl 69 farklı ülkeden 256 film gösterilecek. Altın Ayı Ödülü 16 Şubat’ta düzenlenecek törenle verilecek. 17-20 Şubat tarihleri arasında ise seyirciler için bazı filmlerin tekrar gösterimleri yapılacak.

Berlinale başlıyor

BİLETLER SATIŞA SUNULDU
Bu yıl uluslararası jürinin başkanlığını ise 1990’ların en dikkat çeken filmlerinden ‘The Sixth Sense’nin yönetmeni M. Night Shyamalan yapacak. Festival kapsamında gösterilecek filmlerin biletleri de satışa sunuldu.

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Berlinale başlıyor

Festival kapsamında 2G Plus kuralı geçerli olacak. İki aşı yaptıranlar veya iyileşenler test yaptırarak sinema salonuna veya etkinliklere girebilecek. Seyircilerin salona girerken FFP2 maskesi kullanması zorunlu. Almanya doğumlu genç yönetmen Cem Kaya’nın ‘Aşk Mark Ölüm’ adlı belgesel filmi de 15-19 Şubat tarihleri arası Panaroma bölümünde gösterilecek. 1960’lardaki misafir işçilerin Almanya’da ürettikleri müzikleri ve hikâyelerini anlatan filmin dünya prömiyeri Berlinale kapsamında yapılacak.

Berlinale başlıyor

‘KÜLÜTÜRÜMÜZÜ YOK ETMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ’
Kültür ve Medyadan Sorunlu Devlet Bakanı Claudia Roth, korona salgınına rağmen festivalin gerçekleşecek olmasına yönelik eleştirilere karşı festivali savundu. Roth, “Bu salgının farklı kültürümüzü yok etmesine izin vermemeliyiz, bu yüzden Berlinale’nin gerçekleşmesi önemli” dedi. Berlinale’nin iyimserliğin, umudun ve cesaretlendirmenin önemli bir işareti olduğunu kaydeden Roth, “Kültüre, sinemaya, filme ve bu alanda çalışanlara, yaratıcı insanlara ve sahne arkasındaki tüm insanlara bir mesaj veriyoruz“ dedi. Bakan Roth, salgına karşı festivalin titizlikle hazırladığı bir hijyen konsepti olduğunu hatırlatırken, korona tedbirlerinin uygulanacağını belirtti.

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#Almanya#Berlinale#Berlin Film Festivali

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