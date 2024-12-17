Berlin ve İstanbul’un 35’inci kardeşlik yılı kutlanacak!

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KONFERANSIN organizatörü, 2022 yılında kurulan Türk-Alman Kardeş Şehirler Federasyonu (DTSV e.V.), kardeş şehir ilişkilerinin toplumsal, kültürel ve ekonomik alandaki önemine dikkat çekerken, yerel düzeyde uluslararası dayanışmayı teşvik ediyor. Etkinlik, yerel yönetimlerin kültürel köprüler kurma ve kalıcı ilişkiler geliştirme potansiyelini gözler önüne serecek. Etkinlik Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner’in konuşması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun video mesajıyla başlayacak. Etkinlik süresince Türk ve Alman belediye başkanları kent diplomasisi, ekonomik kalkınma ve turizme yönelik kardeş şehir projelerinin katkılarını tartışacak. Konferansın en önemli anlarından biri ise İstanbul-Şişli ve Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf arasında resmi kardeş şehir protokolünün imzalanması olacak. Törene, Charlottenburg-Wilmersdorf Belediye Başkanı Kirstin Bauch ve Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan katılacak.

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İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI ÜZERİNE FİKİRLER

Düzenlenecek panellerde ‘Kent Diplomasisi’ ve ‘Kardeş Şehirler’ konuları ele alınacak. Türk-Alman kardeş şehirlerin uluslararası ilişkilerdeki rolü, kültürel çeşitliliği artırma ve yerel iş birliğini güçlendirme potansiyeli tartışılacak. Ayrıca Kardeş şehir projelerinin ekonomiye ve turizme katkıları da ele alınacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Berlin Partner temsilcisi Markus Facklam ve diğer uzmanlar, iş birliği fırsatları üzerine fikirlerini paylaşacak.