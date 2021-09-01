Berlin ve Bavyera’da yeni korona kuralları

ANCAK eğlencelerde ve partilerde 2G kuralı geçerli olacak. Aşılarını olanlar ya da enfekte olup iyileşenler iç mekânda maske takmak zorunda kalmayacak. Aynı şekilde 3G kuralı kapsamında sauna ve hamam gibi mekânlara girilebilecek. Ancak gastronomide iç mekâna girerken 3G kuralının daha sıkı uygulanması istendi. Bavyera’da da salgınla mücadelede yeni kararlar alındı. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, 18 aydır tedbirler için geçerli olan insidansın artık son bulduğunu açıkladı. Bundan böyle eyalette, hastanelerin yoğun bakım bölümlerindeki yatakların doluluk oranına göre değerlendirme yapılacak. Yeni kriterler şöyle; Yoğun bakımda yatan hasta sayısı bir haftada 600 olursa sarı alarm verilecek. Bu sayının 1200’ü bulması durumunda ise kırımızı alarm verilecek ve kısıtlamalar başlayacak. Disko ve gece kulüpleri ekimden itibaren açılacak. Aşı olmayanlar veya hastalığı geçirmeyenler, mekâna girerken PCR testi ibraz etmek zorunda kalacak. Binden fazla kişinin katılacağı etkinlikler için sağlık dairelerinden özel izin almak gerekecek.