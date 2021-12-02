Berlin, üçüncü aşılamada ilk sırada

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Özellikle ilk kez aşı yaptıracakların yanı sıra ikinci aşının üzerinden 6 ay geçmiş olanların da üçüncü asılarını yaptırmaları isteniyor. Almanya’da hükümetin hedefi Noel’e kadar toplam 30 milyon aşılama gerçekleştirmek. Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre Booster adı verilen hatırlatıcı üçüncü aşıları yaptırma sıralamasında Berlin, diğer eyaletlere kıyasla önde gidiyor. RKI’nın aşılama verilerine göre Berlin’de üçüncü aşıyı yaptıranların oranı yüzde 14.6 oldu. İkinci sırada ise yüzde 13.2 ile Bremen ve Saarland yer aldı. Kuzey Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletleri ise yüzde 12.2 ile üçüncü sırada yer aldı. Üçüncü aşılama oranının en düşük olduğu eyalet ise yüzde 9.1 ile Saksonya ve yüzde 9.6 ile Brandenburg oldu. Berlin, ülke kıyaslamasında 60 yaş üstü kişilerin üçüncü aşılanma oranında da açık ara birinci oldu. Berlin’de 60 yaş üstündeki nüfusun yüzde 37.2’si üçüncü aşıyı yaptırdı. İkinci sırada yüzde 30.8 ile Bremen gelirken sıralamada ise yüzde 26.8 ile Saarland üçüncü oldu.