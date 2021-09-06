Berlin Teminat Bankası, Türk işverenlerle buluştu

BERLİN Teminat Bankası Genel Müdürüleri Peter Straub ve Steffen Hartung, Türk işverenlere yatırımlara verilen destekler konusunda bilgi verirken, kredi almada destek olacaklarını belirtti. Straub, kurumsal olarak sermaye eksikliği veya yetersiz teminat nedeniyle hayata geçemeyecek olan ekonomik yatırım projelerini desteklediklerini belirtti. İşverenlerle banka arasındaki güvenin çok önemli olduğunu kaydeden Straub, koronavirüs salgını nedeniyle kredi ihtiyaçlarının arttığını kaydetti. Yatırımcılara kredi teminatı konularında destek olurken, şirketlere, bankalarıyla yaptıkları görüşmelerde eşlik ettiklerini de belirten Straub, “Bize başvuru yapan her işletmeye kapımız açık. Banka görüşmelerine tecrübelerimizle tarafsız olarak eşlik edebiliriz. Sağlıklı bir kredi ve öz sermaye finansmanı bileşimiyle en uygun finansman yapısı sunuyoruz. Emre Kiraz’ı, Berlin’deki Türk şirketlerine hizmet için partner olarak kazandık” dedi. Berlin’deki Türk işveren dernekleri temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Türk-Alman İşverenler Birliği Başkanı Remzi Kaplan (TDU) Türk girişimciliği hakkında bilgi verdi.