Berlin, tedbirleri artırdı

BERLİN Parlamentosu’nda hafta sonu yapılan olağanüstü toplantıda işverenlere, ‘çalışanlarına evden çalışma sunma’ ve alışveriş öncesi hızlı test zorunluluğu kararı alındı. Kurallar çarşamba gününden itibaren geçerli olacak ve alışveriş için mağazalara gidenler negatif test sonucunu gösterirse içeriye alınacak. Aynı kural, kuaför ve dövme salonlarıyla müzeler ve kültür kurumları için de geçerli olacak. Ancak süpermarketler gibi gıda ürünleri satan dükkânlar, hijyen ve kozmetik ürünlerinin satıldığı iş yerleri ve eczaneler için bu kural geçerli olmayacak.





Öte yandan daha önce Eyalet Başbakanı Michael Müller’in duyurduğu evde çalışma zorunluluğu da belli şartlarda karara bağlandı. Buna göre iş yerleri çalışanların yüzde 50’sine evde çalışma imkânı sunmak zorunda. Ayrıca aynı büroyu paylaşan ikiden fazla çalışanın olduğu iş yerlerinde, işverenler haftada iki kez çalışanlara test imkânı sunacak. Ancak testler gönüllülük esasına dayalı olacak.