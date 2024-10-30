Berlin, Tahran’a sert adımlar atmaya hazırlanıyor

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, bu acı olayın ardından İran’ın Berlin Büyükelçiliği temsilcisini bakanlığa çağırarak resmi protesto verdi. Ayrıca Almanya’nın Tahran Büyükelçisi de İran Dışişleri Bakanı’na protestosunu iletti. Dışişleri Bakanı Baerbock, idamı ‘cinayet’ olarak nitelendirerek, Alman Büyükelçisi’ni Berlin’e çağırdı ve durumun ciddiyetine işaret etti. Federal hükümetin, bu olay karşısında sadece diplomatik protestolarla sınırlı kalması beklenmiyor. Daha sert adımlar atılması düşünülüyor. Bunlar arasında İran’a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması ya da diplomatik ilişkilerin azaltılması gibi seçenekler de var.

İLİŞKİLER KÖKTEN DEĞİŞEBİLİR

Almanya, bir süredir İran’a yönelik mevcut ekonomik yaptırımları genişletme veya yeni yaptırımlar uygulama çağrılarıyla karşı karşıya. CDU’nun dış politika uzmanı Jürgen Hardt, her siyasi idamın İran’a karşı somut ekonomik sonuçlar doğurması gerektiğini belirterek, İran’a ihraç edilen bazı makine ve tıbbi malzemelerin yaptırım kapsamına alınmasını önerdi. Avrupa Birliği (AB) düzeyinde ise İran Devrim Muhafızları’nın terör örgütü olarak sınıflandırılması tartışılıyor. Devrim Muhafızları, sadece güvenlik değil, aynı zamanda İran ekonomisinin de güçlü aktörlerinden biri olarak biliniyor. Bu adım, AB ve İran arasındaki ilişkileri kökten değiştirebilir.

CDU lideri Friedrich Merz, İran’ın Berlin Büyükelçisi’nin sınır dışı edilmesini önerdi. Ancak, İran’ın şu anda Berlin’de bir büyükelçisi bulunmuyor. Temmuz ayında geri çağrılan büyükelçinin yerine henüz bir atama yapılmadı. Buna ek olarak, CDU üyeleri, İran’ın Frankfurt Başkonsolosluğu’nun kapatılmasını da gündeme getirdi. Ancak Bakan Baerbock’un, İran’ın karşılık olarak Almanya’nın Tahran Büyükelçiliği’ni kapatabileceği endişesiyle bu öneriye sıcak bakmadığı belirtiliyor.2020 yılında Dubai’den İran’a kaçırılan Sharmahd, 2023 Şubat ayında tartışmalı bir terör davası sonucu idama mahkûm edilmişti. Sharmahd’ın ailesi ve insan hakları savunucuları suçlamaları reddederken, Alman hükümeti de serbest bırakılması için yoğun çaba göstermişti. Ancak sonuç alınamadı.