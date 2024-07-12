Berlin, ‘Start-Up’ merkezi

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KREUZBERG’de faaliyet gösteren ‘Bildungswerk in Kreuzberg’ (BWK) salonunda yapılan toplantıda moderasyonu Berlin Sağlık eski Senatörü Dilek Kalaycı üstlendi. BWK Genel Müdürü ve Göçmen Ekonomisi Derneği Başkanı Nihat Sorgeç, yaptığı açılış konuşmasında Berlin’deki girişimcilerin yüzde 20’sinden fazlasının göçmenlik geçmişine sahip olduğunu ve bu eğilimin yıllardır arttığını söyledi. Ancak Sorgeç, göçmen girişimcilerin zaman zaman dil engelinin yanı sıra kredi başvurularında ön yargılar ve günlük yaşamdaki ayrımcı ve ırkçı deneyimlerle karşılaştıklarını vurguladı.

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Ardından söz alan Senatör Franziska Giffey , Berlin’de göçmen kökenli girişimcilerin kent ekonomisine katkısının büyük olduğunu ifade etti. Göçmen kökenli girişimcilerin gastronomiden bilişime kadar bir çok alanda ekonomiyi canlı tuttuğunu belirten Giffey, yine de ‘göçmen ekonomisi’-‘yerli ekonomisi’ ayrımına karşı olduğunu vurguladı. Berlin’in Almanya ’da Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinden sonra en fazla büyüme oranına sahip olduğunu kaydeden Giffey, ekonomideki hedeflerini dört başlıkta sıraladı. Giffey, ekonomik büyüme, nötr iklim, vasıflı personel kazanımı ve inovasyonun Berlin’in ekonomideki öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

‘İYİ NİYETLERLE HAZIRLANDI’

Senatör, girişimci Ali İnce’nin Berlinli girişimcilerin karşılaştıkları en büyük sorunların başında ‘Bürgergeld’ (Vatandaşlık Geliri) adlı sosyal yardım düzenlemesinin geldiği yönündeki eleştirilere de cevap verdi: “Sosyal demokrat bir siyasetçi olarak şunu itiraf etmemiz gerekiyor. Bürgergeld iyi niyetlerle hazırlandı ancak federal hükümet de şu anda insanları çalışmaya teşvik edecek düzenlemeler yapmayı planlıyor” dedi.

Berlin’in ‘Start-Up’ merkezi olduğunu belirten Giffey, inovasyon alanında Avrupa’da bir numara olma hedefi koyduklarını ifade ederken, bazı şirketlerin ise şirketi yürütecek halef bulma konusunda zorluk çektiğini vurguladı. Berlin’de yaklaşık 8 bin şirketin önümüzdeki 5-6 yıl içinde sadece bu yüzden kapanma tehlikesi yaşadığını belirten Giffey, buna önlem olarak, yerine işi devralacak yönetici veya işletmeci bulamayan şirketler için bir aracı merkez kuracaklarını söyledi.