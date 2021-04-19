Berlin Senatosu’ndan kiracılara müjde

BERLİN Senatosu’nun tahmini hesaplamasına göre, çıkarılan kira üst sınırı yasasından yaklaşık 340 bin hane yararlandı. Senato, 40 bine yakın hanenin potansiyel olarak kirayı ödemekte zorlanacağını tahmin ediyor. Berlin İmar Senatörlüğü’nün bu durumda olan kiracıların geriye dönük kira zamlarına destek olmayı hedeflediği kaydedilirken, detaylar ize henüz açıklanmadı. Berlin Kiracılar Birliği’ne göre ise kira üst sınırı yasasından faydalananlar, hane başına ortalama aylık 200 euro kira indiriminden yararlandı. Birliğin hesaplamasına göre geriye dönük ödenmesi gereken kira miktarının 8 milyon euro civarında olduğu belirtildi.