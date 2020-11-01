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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 01.11.2020 - 10:07 | Son Güncelleme:

Berlin savaş alanına döndü

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Berlin savaş alanına döndü
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Dün gece Berlin’in doğu semtlerinde toplanan yaklaşık 1000 kişi, başkenti savaş alanına çevirdi. Çatılara çıkan bazı göstericiler havai fişek yakıp polise saldırırken, sokaklarda da otomobil lastiği yakıp polisle çatıştılar.

GÖSTERİ, ekim ayı içinde Liebigstrasse 34 numaradaki işgal binasının polis zoruyla boşaltılmasını protesto etmek için düzenlendi. Boxhagener Meydanı’na çıkan tüm sokakları kapatan Sol radikal otonom gruplara mensup göstericiler, polislere şişe, taş, havai fişek ve molotofkokteyli attı. Liebigstrasse 34 numaradaki binayı tekrar işgal etmek isteyen göstericiler amaçlarına ulaşamadılar. Eylemciler arasından çok sayıda kişi gözaltına alınırken, gece saat 22.00 sıralarında kalabalık dağıldı.

Berlin savaş alanına döndü

Berlin savaş alanına döndü

 

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