Berlin savaş alanına döndü

GÖSTERİ, ekim ayı içinde Liebigstrasse 34 numaradaki işgal binasının polis zoruyla boşaltılmasını protesto etmek için düzenlendi. Boxhagener Meydanı’na çıkan tüm sokakları kapatan Sol radikal otonom gruplara mensup göstericiler, polislere şişe, taş, havai fişek ve molotofkokteyli attı. Liebigstrasse 34 numaradaki binayı tekrar işgal etmek isteyen göstericiler amaçlarına ulaşamadılar. Eylemciler arasından çok sayıda kişi gözaltına alınırken, gece saat 22.00 sıralarında kalabalık dağıldı.

