Berlin Sağlık Senatörlüğü’nde saldırı!

O sırada bir görüşmede olan Senatör Dilek Kalaycı, randevusunu yarıda keserek senatörlüğe geri döndü. Polis, saldırganın arkadan yaklaşarak hiçbir şey söylemeden askeri darp ettiğini açıkladı. Olay sonrası hemen kaçan saldırganın binada olup olmadığı bilinmediği için tüm çalışanlar e-mail ve mesajlarla uyarılarak dışarıya çıkarıldı. Binada geniş çaplı arama yapıldı. Saldırının nedeni hâlâ bilinmezken, senatörlüğün bulunduğu sokak bir süre trafiğe kapatıldı. Bina içindeki arama çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü. Ayrıca polis köpekleri de bomba ihtimaline karşı aramalara katıldı. Ancak saldırganın izine rastlanmadı.