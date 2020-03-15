BERLİN
Haber Giriş: 15.03.2020 - 14:30,
Berlin Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı: ‘Evde kalın’
Almanya’da koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı hızla artarken, başkent Berlin’de virüs taşıyanların sayısı 200’ü aştı.
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Berlin Eyalet Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, başkentlilerin evlerinde kalmaları yönünde çağrı yaptı: “Evde kalın. Kontakları mümkün olan en düşük seviyeye düşürün. Eğlencenizi ve buluşmalarınızı iptal edin. Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için yardımcı olun. İnsanlarla mesafenizi en az 1.5 metrede tutun.”
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