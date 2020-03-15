MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBerlin Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı: ‘Evde kalın’
GeriAvrupa Berlin Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı: ‘Evde kalın’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 15.03.2020 - 14:30,Son Güncelleme:/

Berlin Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı: ‘Evde kalın’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berlin Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı: ‘Evde kalın’
Abone Olgoogle-news

Almanya’da koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı hızla artarken, başkent Berlin’de virüs taşıyanların sayısı 200’ü aştı.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Berlin Eyalet Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, başkentlilerin evlerinde kalmaları yönünde çağrı yaptı: “Evde kalın. Kontakları mümkün olan en düşük seviyeye düşürün. Eğlencenizi ve buluşmalarınızı iptal edin. Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için yardımcı olun. İnsanlarla mesafenizi en az 1.5 metrede tutun.”

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle