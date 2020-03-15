Berlin Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı: ‘Evde kalın’

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Berlin Eyalet Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, başkentlilerin evlerinde kalmaları yönünde çağrı yaptı: “Evde kalın. Kontakları mümkün olan en düşük seviyeye düşürün. Eğlencenizi ve buluşmalarınızı iptal edin. Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için yardımcı olun. İnsanlarla mesafenizi en az 1.5 metrede tutun.”