Berlin Rıza Abisini kaybetti

ANKARA’da 1942 yılında doğan Rıza Baran, 1963 yılında eğitim için Almanya’ya geldi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Berlin’de meslek eğitimi veren liselerde öğretmenlik yaptı. Kentteki birçok sivil toplum kuruluşunun kurulmasına öncülük eden, Eğitim ve Bilim Sendikası’nda sorumluluklar üstlenen Baran, kentte ırkçı karşıtı siyasi çalışmalar yürüttü. Uzun yıllar göçmenlerin hakları için mücadele verdi. Yeşiller Partisi’nde yaklaşık 35 yıl boyunca aktif siyaset yaptı. 1992 yılında Alman vatandaşlığına geçen Baran, önce Yeşiller Kreuzberg ilçe meclis üyeliği görevini yürüttü. Daha sonra Yeşiller Eyalet Meclis milletvekili seçilen Rıza Baran, yerel politikaya önem veren bir siyasetçiydi. Bu yüzden 2001-2006 yılları arasında yeniden belediye meclisi üyeliğine seçildi. Friedrichshain-Kreuzberg İlçe Belediye Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Baran, Berlin’in siyasi, toplumsal ve sosyal hayatına yaptığı katkılardan dolayı 2019 yılında liyakat nişanıyla ödüllendirildi.