Berlin, okulları 22 Şubat’ta açmayı planlıyor

EYALET Parlamentosu’nda konuyla ilgili görüşmeler bugünden itibaren başladı. Ancak kararın gelecek hafta salı günü alınması bekleniyor. Berlin eyalet hükümeti ayrıca, okulların açılmasının yanı sıra yuvalardaki acil durum bakım hizmetinin de genişletilmesini planlıyor.

Öte yandan Berlin Eğitim Senatörlüğü, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere hızlı test imkânı da sunacak. Buna göre öğrencilere ve öğretmenlere haftada iki kez evde kendilerinin yapabileceği hızlı testler dağıtılacak. Ücretsiz ve gönüllülük esasına göre uygulanacak testler okula gitmeden önce sabahları yapılacak. Öğrenciler test çubuğunu burnuna yaklaşık 2.5 cm sokarak aldıkları sürüntüyü test aletine yerleştirecek. Yaklaşık 15 dakika sonra alınacak test sonucunun pozitif olması durumunda öğrenci okula gitmeyecek ve PCR testi yaptıracak. Berlin Senatosu okullara dağıtılacak hızlı test için 32 milyon euro bütçe ayırdı.