‘Berlin Müzesi’ndeki 26 bin eser Türkiye’den kaçırıldı’

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BERGAMA’nın eski belediye başkanlarından araştırmacı yazar Sefa Taşkın, Bergama Girişimci Genç İşadamları Derneği’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Bergama’dan ve Türkiye’den kaçırılarak yurt dışına götürülen tarihi eserlerin geri getirilmesi için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Taşkın, özellikle Bergama Akropolü’nden Almanya’ya götürülüp Berlin Müzesi’nde sergilenen Zeus Sunağı’nın (Pergamon Altar) iadesi konusunda uzun yıllardır mücadele verdiğini belirtti. Berlin Müzesi’nde sergilenen 9 bini Bergama’ya ait olmak üzere, toplamda 26 bin tarihi eserin Türkiye’den kaçırıldığını ifade eden Taşkın, bu eserlerin Bergama ve ülke kültürü için önemine dikkati çekti.

Taşkın, kentin zengin tarihi ve kültürel mirasını anlattı, Bergamalılara kültürel miraslarına sahip çıkma çağrısında bulunarak, “Bu değerlerimize sahip çıkmazsak turizmden beklediğimiz kazanımlara ulaşamayız. Bergama, kültürel zenginlik açısından eşsiz bir şehirdir. Bir Bergamalı olarak, ilçemizin turizm açısından gelişmesi ve tarihi değerlerinin korunması için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Bu konuda daha fazla farkındalık oluşturmak için etkin ve düzenli organizasyonlara ihtiyaç var” dedi.