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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 09.06.2020 - 10:04,Son Güncelleme:

‘Berlin Moda Haftası’ Frankfurt’a taşınıyor

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‘Berlin Moda Haftası’ Frankfurt’a taşınıyor
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Almanya’nın başkenti Berlin’de yılda 2 kez düzenlenen ‘“Berlin Moda Haftası’nın (Berlin Fashion Week) Frankfurt’a taşınacağı bildirildi.

MODA Haftası’nı düzenleyen Premium Group’tan yapılan açıklamada, etkinliğin gelecek yıldan itibaren Frankfurt şehrinde gerçekleşeceği bildirildi. Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Moda Haftası’nın Frankfurt’a taşınmasının Frankfurt şehri için ‘eşsiz bir fırsat’ olduğunu belirterek, Almanya’nın, finans merkezi Frankfurt’u uluslararası modada yeni noktaya taşıyacağını kaydetti.

‘Berlin Moda Haftası’ Frankfurt’a taşınıyor

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