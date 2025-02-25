Berlin mavi-siyaha büründü: Rusya-Ukrayna Savaşının 3. yılında anma

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AKŞAM saatlerinde, Unter den Linden caddesi boyunca Rusya Büyükelçiliği’nden Brandenburg Kapısı’na kadar yürüyen binlerce protestocu, Ukrayna bayrakları ve “Rusya bir Terör Devletidir” yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan sloganlar attı. Polis ve organizatörler, yaklaşık 8 bin kişinin protestoya katıldığını açıkladı. Bir gösterici Trump ve Putin’i öpüşürken gösteren illüstrasyonu dövizi taşıdı.

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Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen mitingde konuşan Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Ukrayna’ya desteğini yineledi. Wegner, “Asla saldırganı, asla diktatör Putin’i kazandırmayacağız” dedi. Ukraynalıların Avrupa’nın temel değerleri için savaştığını belirten Wegner, “Asla bir diktatör barışı olmamalı. Asla bir mezarlık barışı olmamalı. Ukrayna ile bir barış olmalı, Ukrayna’ya karşı değil” ifadelerini kullandı.Wegner, göstericilere hitaben, “Gerçekte savaş çok daha uzun sürüyor. 11 yıldır Rusya’dan gelen saldırgan Ukrayna’da cinayetler işliyor, çocukları Rusya’ya kaçırıyor. Bu insanlık dışı, bu iğrenç ve bunu Avrupa’da bir daha asla kabul etmemeliyiz” dedi.

70 BİN UKRAYNALI SAVAŞ MAĞDURU

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Berlin’de yaklaşık 70 bin Ukraynalı savaş mağduru bulunuyor. Bu sayı, geçen yıla göre yüzde 10’luk bir artışa işaret ediyor. Brandenburg eyaletinde ise yaklaşık 31 bin Ukraynalı sığınmacı bulunuyor, ancak bu sayı geçen yıla göre yüzde 2.4 azaldı. Ukraynalı sığınmacıların neredeyse yüzde 60’ını kadınlar oluşturuyor. Savaş öncesinde Berlin ve Brandenburg’da yaklaşık 25 bin Ukraynalı yaşıyordu.