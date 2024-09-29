Berlin Maratonu’nda zafer Etiyopyalı Mengesha’nın!

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24 yaşındaki sporcu, 42.195 kilometrelik parkuru 2 saat 3 dakika 17 saniyede tamamlayarak zafer elde etti. Onun arkasından, sadece 5 saniye farkla Kenyalı Cybrian Kotut geldi ve ikinci oldu. Üçüncülüğü ise yine Etiyopyalı Haymanot Alew kazandı. Alew, birinciden 14 saniye geriden geldi. Geçen yıl Eliud Kipchoge 2.01:09 ile rekor kırmıştı. Olimpiyatlardan kısa süre sonra büyük yıldızların eksik olduğu yarışta, en iyi Alman sporcu Braunschweig’dan Sebastian Hendel, 2.07:33’lük derecesiyle 17. sırada yer aldı. Bu yılki yarış, 161 ülkeden 58 bin 212 koşucunun katılımıyla rekor kırarak gerçekleştirildi.