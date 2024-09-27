Berlin Maratonu 50 yaşında

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Organizasyon şirketi SCC Events’in Genel Müdürü Jürgen Lock, “Başından beri hedefimiz 50’nci yıl dönümünde 50 bin sporcunun yer almasıydı. Deneyimlerimize göre, kayıt yaptıran herkes 42 kilometrelik maratonda koşmuyor” dedi. Cumartesi günü ise Berlin’de Inline paten maratonu yapılacak. Organizatörlerin verdiği bilgiye göre, hafta sonu boyunca toplamda el bisikletli ve tekerlekli sandalye sporcuları ile patencilerin de dahil olduğu 161 ülkeden 80 binden fazla kişinin bu maratona katılması bekleniyor. İlk maraton 1974 yılında Berlin’in Grünewald bölgesinde 286 koşucu ile gerçekleştirilmişti. 1981 yılında yarış ilk kez şehrin eski batı kısmındaki bir parkurda düzenlendi. 1990 yılında iki Almanya’nın birleşmesiyle parkur, bir zamanlar bölünmüş olan şehrin her iki kısmından geçmeye başladı.