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Berlin Maratonu 50 yaşında

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#ALMANYA#Berlin Maratonu#AVRUPADAN HABERLER
Berlin Maratonu 50 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 10:20

29 Eylül Pazar günü 50’nci kez düzenlenecek Berlin Maratonu’na bu yıl rekor sayıda koşucu kayıt yaptırdı. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre 58 bin 212 sporcu pazar günü mücadele edecek.

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Organizasyon şirketi SCC Events’in Genel Müdürü Jürgen Lock, “Başından beri hedefimiz 50’nci yıl dönümünde 50 bin sporcunun yer almasıydı. Deneyimlerimize göre, kayıt yaptıran herkes 42 kilometrelik maratonda koşmuyor” dedi. Cumartesi günü ise Berlin’de Inline paten maratonu yapılacak. Organizatörlerin verdiği bilgiye göre, hafta sonu boyunca toplamda el bisikletli ve tekerlekli sandalye sporcuları ile patencilerin de dahil olduğu 161 ülkeden 80 binden fazla kişinin bu maratona katılması bekleniyor. İlk maraton 1974 yılında Berlin’in Grünewald bölgesinde 286 koşucu ile gerçekleştirilmişti. 1981 yılında yarış ilk kez şehrin eski batı kısmındaki bir parkurda düzenlendi. 1990 yılında iki Almanya’nın birleşmesiyle parkur, bir zamanlar bölünmüş olan şehrin her iki kısmından geçmeye başladı.

Berlin Maratonu 50 yaşında


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#ALMANYA#Berlin Maratonu#AVRUPADAN HABERLER

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