Berlin karıştı: Onlar önlemleri, karşıtlar da onları protesto etti

ÇARŞAMBA günü başkent Berlin’de polisle sokak savaşına giren korona önlemleri karşıtları pazar günü başkentte yine ‘sessiz yürüyüş’ yaptı. Gösteriye beklenenin çok altında katılım oldu. Gösteri için polise yapılan başvuruda 5 bin katılımcı olacağı belirtildi. Ancak polis sözcüsü katılımcı sayısının bu sayının çok altında olduğunu açıkladı. Göstericiler maske mecburiyetine uydu, ancak bazılarının polise gösterdiği maske taşıyamaz raporlarının sahte olduğu ve incelendiği belirtildi. Prenzlauer Berg semtinde başlayan korona önlemleri karşıtı gösteri bu sefer karşılıksız kalmadı. Karşı göstericiler korona önlemleri karşıtlarını protesto etti. Gösteri güzergâhı boyunca birçok karşı gösterici ellerinde tencerelere vurarak, korona önlemlerine karşı çıkan göstericilere tepki gösterdi. Bazı evlerin balkonlarına “Aykırı düşünme yerine açık düşün’ yazılı pankartlar asıldı. ‘NAZİLERE YER YOK’

Karşı göstericiler “Korona inkârcılarına ve nazilere yer yok” sloganları attı. Schönhauser Allee caddesinde karşı göstericiler korona önlemleri karşıtlarının yürüyüşünü engellemek için oturma eylemine geçti. Polis oturma eylemine müdahale etti. Karşı göstericilerle korona önlemleri karşıtı göstericiler arasında yer yer bağrışmalar ve kavga tehlikesi yaşandı. Polis araya girerek olay çıkmasını önledi. Gösterilerde 600 polisin görev yaptığı bildirildi. 113 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINMIŞTI

Çarşamba günü Berlin’de binlerce kişi korona önlemlerine karşı gösteriye katılmış, polisle göstericiler arasında olaylar yaşanmıştı. Polis sonunda göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak gösteriyi dağıtmak zorunda kalmıştı. Cumartesi günü ise Hannover ve Leipzig kentinde aykırı düşünenler gösteri düzenledi. Leipzig’deki gösteride olaylar yaşandı. Polis 113 kişiyi gözaltına aldı. Bir gazeteci saldırıya uğradı.





