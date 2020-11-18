Berlin karıştı

Sabahın erken saatlerinde parlamento ve başbakanlık binasına giden yolları ve köprüleri kesen polis, göstericilerin parlamento binası önünde toplanmasına izin vermeyen vermedi.

Maske ve mesafe uyarılarını dikkate almayan binlerce gösterici ise farklı noktalardan meclis binası önüne gelmek istedi. Polisle uyarıları dinlemeyen göstericiler arasında zaman zaman olaylar çıktı.

Bazı göstericiler polise şişe, taş ve havai fişek attı, biber gazı sıktı. Bunun üzerine gösteriyi sonlandırmak isteyen polis de tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı, bazı göstericiler de gözaltına alındı.

Bazı göstericiler ise polisin tazyikli suyla müdahalesine şemsiyelerle direnmeye çalıştı. Dışarıda gösterilerin sürdüğü sırada Federal Meclis koronavirüs ve benzeri salgınlarda hükümete daha fazla yetki tanıyan Enfeksiyon Koruma Yasası’nı onayladı. Yasanın yeteri kadar açık olmadığını belirten muhalefet kişisel özgürlüklere müdahale olduğu gerekçesiyle eleştirdi.