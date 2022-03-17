‘Berlin kapasitesini doldurdu, başka yerlere de gönderin’

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ülkelerinden kaçan Ukraynalı sığınmacılar Almanya’da yoğunluğa neden oldu. Polonya üzerinden Almanya’ya gelen Ukraynalı sığınmacıların ilk adresi, başkent Berlin’de bulunan merkez tren istasyonu oldu. Burada sığınmacıların karşılanıp kayıt işlemlerinin ardından diğer bölgelere dağıldığı belirtilirken, karşılama çadırının Ukraynalı sığınmacılar için artık ihtiyaçları karşılayamadığı ve 2’nci bir çadıra ihtiyaç olduğu öğrenildi. Ayrıca Ukraynalı sığınmacıların Berlin’den ayrılmaması nedeniyle tren istasyonunda yığılmalar yaşandığı bildirildi.

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Diğer bölgelere gönderimin zamanında yapılamaması nedeniyle yakında sığınmacıların trenlerde konaklayabileceği iddia edildi. Demiryolu uzmanları, güvenlik nedeniyle Berlin Merkez Tren İstasyonu’nun kısmen kapatılmasını öneriyor. Alman Demiryolları (DB) Grup Temsilcisi Alexander Kaczmarek, sorumlu olabilecekleri alanın sınırına yaklaştıklarını belirterek, “Polonya’dan başka yerlere de tren gönderilsin. Örneğin, Lichtenberg veya Gesundbrunnen Tren İstasyonu’nda çok fazla alan olacaktır. Sorun şu ki, bütün yardımcı yapı, merkez istasyona yerleşti” dedi.

‘OLAĞANÜSTÜ HAL YAŞANIYOR’

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ise sığınmacılar konusunda Berlin’de olağanüstü hal yaşandığını söyledi. Giffey, “Belirleyici faktör, insanların ülke geneline dağılımı ve merkez istasyondan hızlı çıkıştır. Böylece artık tahammül edilemeyen aşırı yüklenme durumları olmaz” dedi. Giffey, ayrıca kişisel verilerin kaydedilmesi ve konut tahsisi için en az 400 kişiye daha ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Berlin Eyalet Parlamentosu Sosyal İşlerden Sorumlu Bakanı Katja Kipping de istasyondaki sığınmacı durumunun hafife aldığını ve kritik bir sınırda olduklarını belirtti. Almanya’da yaklaşık 20 bin Ukraynalı sığınmacının geçtiğimiz hafta sonu Berlin Merkez Tren İstasyonu ve merkez otobüs terminaline geldiği açıklandı.