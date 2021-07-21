Berlin Kanser Vakfı’ndan Türkçe hizmet

AWO Buluşma Merkezi’nin tesislerinde verilecek Türkçe danışmanlık hizmeti ücretsiz olacak. Türkçe hizmetle ilgili olarak tanıtım ve açılış töreninde konuşan Berlin Kanser Vakfı Genel Müdürü Barbara Kempf, “Yıllardır kültürler arası danışmanlığa olan büyük ihtiyacın farkındayız. Bu nedenle kişisel kültürel arka planı dikkate alan hizmetler geliştirebilmemiz için şimdi projeyi personel, konsept ve mekân açısından genişlettik” dedi.





Federal Meclis SPD milletvekili Cansel Kızıltepe ile Berliner Krebsgesellschaft Genel Müdürü Barbara Kempf, Türkce hizmeti tanıttı.

‘DUYARLILIĞIN ÖNÜNÜ AÇIYOR’

26 Eylül’de yapılacak Federal Meclis seçimlerinde SPD’den aday olan Cansel Kızıltepe ise Berlin’de çok farklı kültürlerden insanların yaşadığına dikkati çekti. Aynı zamanda Berlin Kanser Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olan Kızıltepe, “Seçim bölgemin bu kadar çeşitlilikleri barındıran bir şehrin ihtiyaçlarını dikkate alan böylesine yenilikçi bir projeye ev sahipliği yapmasından çok memnunum. Berlin Kanser Vakfı, Türkçe vereceği danışmanlıkla sağlık hizmetlerinde daha fazla kültürel duyarlılığın önünü açıyor” dedi. Berlin’de 2018 yılı verilerine göre Klinik Kanser Kayıt Dairesi’ne, 9 bin 661’i erkek, 9 bin 689’u kadın olmak üzere toplam 19 bin 350 tümör hastalığı bildirildi. Araştırmalar, kanserli kişilerin yüzde 30 ila yüzde 40’ının psikolojik danışmanlığa ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.