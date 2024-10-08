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Berlin ışıl ışıl!

Güncelleme Tarihi:

#Berlin#ALMANYA#AVRUPADAN HABERLER
Berlin ışıl ışıl
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 09:59

Almanya’nın başkenti Berlin, bu yıl 20’nci kez ‘Festival of Lights’ ile adeta bir ışık şölenine ev sahipliği yapıyor. ‘Özgürlüğü Kutlamak’ temasıyla gerçekleşen festivalde, Berlin’in yaklaşık 50 tarihi yapısı ve turistik noktası ışık gösterileriyle aydınlatılıyor.

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FESTİVALİN en dikkat çeken yerlerinden biri ise kentin sembollerinden tarihi Brandenburg Kapısı oldu. Vanessa Cardui’nin hazırladığı video projeksiyonunda, bu ikonik yapının üzerinde böcekler ve salyangozlar görülüyor. Bu görsel şov, azalan biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmeyi amaçlıyor. Ancak festivalin en göz alıcı noktası Berlin Katedrali. Burada uluslararası sanatçılar, ‘özgürlük’ temalı ışık sanatı eserlerini sergiliyor. Katedralin içinde ise dünyaca ünlü DJ Paul van Dyk, müzik eşliğinde etkileyici bir ışık ve video gösterisi sunuyor. Festival 13 Ekim’de sona erecek.

Berlin ışıl ışıl

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#Berlin#ALMANYA#AVRUPADAN HABERLER

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