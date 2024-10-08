Berlin ışıl ışıl!

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FESTİVALİN en dikkat çeken yerlerinden biri ise kentin sembollerinden tarihi Brandenburg Kapısı oldu. Vanessa Cardui’nin hazırladığı video projeksiyonunda, bu ikonik yapının üzerinde böcekler ve salyangozlar görülüyor. Bu görsel şov, azalan biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmeyi amaçlıyor. Ancak festivalin en göz alıcı noktası Berlin Katedrali. Burada uluslararası sanatçılar, ‘özgürlük’ temalı ışık sanatı eserlerini sergiliyor. Katedralin içinde ise dünyaca ünlü DJ Paul van Dyk, müzik eşliğinde etkileyici bir ışık ve video gösterisi sunuyor. Festival 13 Ekim’de sona erecek.