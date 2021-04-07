Berlin ile Tel Aviv için ortak olimpiyat başvurusu önerisi

Almanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Richard Meng ve Hafif Atletizm Avrupa Şampiyonası Organizasyon Komitesi Başkanı Frank Kowalski, Berliner Morgenpost gazetesine yazdıkları makalede iki kentin Berlin Olimpiyatları’nın 100’üncü yılında birlikte organizasyon düzenlemesinin çok anlamlı olacağını belirtmişti. Öneriye sıcak baktığını açıklayan Berlin İçişleri ve Spor Senatörü Andreas Geisel, “Bu, tarihimizdeki acı olayların ve nasyonal sosyalistlerin olimpiyat fikrini iğrenç şekilde suistimal ettiklerinin bilinciyle, barışa ve halklar arası dayanışmaya katkı sağlaması açısından önemli bir mesaj olur” dedi. Berlin ve Tel Aviv’in dünyaya açık ve hoşgörü kenti olduğunu belirten Geisel, ortak yapılacak bir başvuruyla bu mesajın verileceğini kaydetti. Öneriye aynı şekilde İsrail’den de olumlu yanıt geldi.