Berlin Havalimanı’nda test kavgası

TEST merkezi olay üzerine üç saat önceden kapandı. Tagesspiegel gazetesinin haberine göre olay dün akşam yaşandı. Dokuz gün önce Türkiye’den geldiğini iddia eden bir aile Tegel Havalimanı’na giderek, pazartesi çocukları kreşe gideceği gerekçesiyle korona testi yaptırmak istedi. Test merkezindeki sağlık görevlileri ailenin dokuz gündür Berlin’de olduğu ve ücretsiz test hakkı bulunmadığı için test talebini reddetti. Bunun üzerine aileyle sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı ve baba bir sağlık görevlisine saldırdı. Olay üzerine test merkezi akşam saat 18.00’de, üç saat erken kapandı. Test merkezinin kapanmasından sonra riskli bölge kapsamına alınan İspanya’dan altı uçak indi. Havalimanı yetkilileri testlerin sadece havalimanında yapılmadığına dikkat çekti. Bild Am Sonntag gazetesinin haberine göre ise riskli bölge Mallorca Adası’ndan gelen 170 yolcu cuma günü test olmadı. Havaalanındaki testleri yürüten Charite Hastanesi ise olayı doğrulamadı.