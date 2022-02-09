Berlin göç almasaydı, ekonomik yükseliş olmazdı

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FEDERAL İş Ajansı’nın verilerine göre son beş yılda Almanya’ya gelenlerin çalışmak için en çok tercih ettiği eyaletler Berlin ve Brandenburg oldu. Berlin’de sigortalı işlerde çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısı son beş yıl içinde üçte iki oranında artış gösterdi. Brandenburg’da ise bu oran iki katına çıktı. İş Ajansı Berlin-Brandenburg Direktörü Ramona Schröder, Berlin’in son yıllarda ekonomik anlamda ciddi bir sıçrama yaptığını ancak koronavirüs salgını döneminde bunun yavaşladığını kaydetti.

TÜRKLER VE POLONYALILAR

2021 yılı haziran ayı verilerine göre Berlin’de sigortalı çalışan 6 kişiden biri yabancı ülke vatandaşı. 2026 yılında sigortalı işlerde çalışan yabancıların sayısı 161 bin 757 iken, 2021 yılı haziran ayında iş ajansı verilerine göre bu sayı 272 bin 127’ye yükseldi. Berlin’de sigortalı çalışan yabancı sayısındaki artışta ilk sırayı Türk ve Polonya vatandaşları çekiyor. Brandenburg’da ise 2016’da 36 bin 32 yabancı sigortalı işte çalışırken 2021’de bu sayı 71 bin 747 olarak kayıtlara geçti. Antenne Brandenburg radyosuna konuşan Romana Schröder, göç almasaydı Berlin’in son yıllardaki güçlü ekonomik yükselişi yakalayamayacağını belirtti. Schröder, özellikle nitelikli işçi göçüne ihtiyaç duyulduğunu ifade ederken, bunun aynı zamanda iş gücü piyasasında daha fazla rekabete yol açtığını kaydetti. Ancak Schröder, iş gücü piyasası için tüm yerel potansiyelin kullanılması gerektiğini vurguladı.

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