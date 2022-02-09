Berlin göç almasaydı, ekonomik yükseliş olmazdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecekRusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?#RUSYA
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
Bir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktıBir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktı#Tenis
Bakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mıBakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mı?#Fatih Dönmez
21 kişi mahsur kalmıştı 16 saat sonra güzel haber21 kişi mahsur kalmıştı! 16 saat sonra güzel haber#Kazdağları
Ukraynaya sunulan tek yol Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasınUkrayna'ya sunulan tek yol! 'Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasın'#RUSYA
Tüm polisleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacakTüm polisleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacak#Polis
Otomotiv devinde kriz büyüyor Hem kazancı hem satış beklentileri düştüOtomotiv devinde kriz büyüyor! Hem kazancı hem satış beklentileri düştü#Toyota
Aşı olanın yüzü gülecek... İki milyon dolar ödülAşı olanın yüzü gülecek... İki milyon dolar ödül! #Maryland
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
İkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme Tolga Daşkıran beraat ettiİkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tolga Daşkıran beraat etti#Eskişehir
Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralıKolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı#Kolombiya
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Koyun değil keçi ol dedi... En büyük vurgunu yaptı'Koyun değil keçi ol!' dedi... En büyük vurgunu yaptı#Bitcoin
İstanbulun göbeğinde kan donduran anlar Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadıİstanbul'un göbeğinde kan donduran anlar! Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadı#İstanbul
HABERLERAvrupa Haberleri

Berlin göç almasaydı, ekonomik yükseliş olmazdı

#Almanya#Berlin#Göç
Berlin göç almasaydı, ekonomik yükseliş olmazdı

Almanya’da ekonomik anlamda büyüyen eyaletlerin başında Berlin geliyor. Son beş yıl içinde Berlin’e gelen yabancı göçmenler de ekonominin canlanmasına ciddi anlamda katkı sağladı. Kente çalışmak amacıyla gelenler özellikle ‘Start-Up’, yüksek teknoloji ve dijitalleşme sektörlerinde aktif olarak görev alıyor.

Haberin Devamı

FEDERAL İş Ajansı’nın verilerine göre son beş yılda Almanya’ya gelenlerin çalışmak için en çok tercih ettiği eyaletler Berlin ve Brandenburg oldu. Berlin’de sigortalı işlerde çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısı son beş yıl içinde üçte iki oranında artış gösterdi. Brandenburg’da ise bu oran iki katına çıktı. İş Ajansı Berlin-Brandenburg Direktörü Ramona Schröder, Berlin’in son yıllarda ekonomik anlamda ciddi bir sıçrama yaptığını ancak koronavirüs salgını döneminde bunun yavaşladığını kaydetti.

Berlin göç almasaydı, ekonomik yükseliş olmazdı

TÜRKLER VE POLONYALILAR
2021 yılı haziran ayı verilerine göre Berlin’de sigortalı çalışan 6 kişiden biri yabancı ülke vatandaşı. 2026 yılında sigortalı işlerde çalışan yabancıların sayısı 161 bin 757 iken, 2021 yılı haziran ayında iş ajansı verilerine göre bu sayı 272 bin 127’ye yükseldi. Berlin’de sigortalı çalışan yabancı sayısındaki artışta ilk sırayı Türk ve Polonya vatandaşları çekiyor. Brandenburg’da ise 2016’da 36 bin 32 yabancı sigortalı işte çalışırken 2021’de bu sayı 71 bin 747 olarak kayıtlara geçti. Antenne Brandenburg radyosuna konuşan Romana Schröder, göç almasaydı Berlin’in son yıllardaki güçlü ekonomik yükselişi yakalayamayacağını belirtti. Schröder, özellikle nitelikli işçi göçüne ihtiyaç duyulduğunu ifade ederken, bunun aynı zamanda iş gücü piyasasında daha fazla rekabete yol açtığını kaydetti. Ancak Schröder, iş gücü piyasası için tüm yerel potansiyelin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Haberin Devamı

Berlin göç almasaydı, ekonomik yükseliş olmazdı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Berlin#Göç

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları