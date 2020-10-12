Berlin gençleşiyor!

BERLİN Eyalet Meclisi’ne sunulan bir soru önergesine verilen cevaba göre, Almanya’nın en kalabalık şehri Berlin’de doğanlanların, sonradan Berlin’e gelenlerden çok daha az olduğu ortaya çıktı. Nüfusu 3 milyon 770 bin olarak açıklanan Berlin’in dışında doğup ikâmeti Berlin’de olanların sayısının 2 milyon 96 bin 288 olduğu belirtildi. Bu rakam 2018 yılında 1 milyon 980 bin iken 2016 yılında 1 milyon 870 bin civarı olarak açıklanmıştı.

ÜÇ KİŞİDEN BİRİ GÖÇMEN KÖKENLİ

Aynı soru önergesinde Berlin’de yaşayan her üç kişiden birinin göçmen kökenli olduğu da yer aldı. Berlin son yıllarda yoğun göç alınca kentteki demografik yapı da hızla değişti. Buna göre Almanya genelinde 25 ile 45 yaş arasındakilerin genel nüfusa oranı yüzde 26 iken, Berlin’de genç nüfusun oranı yüzde 32. Almanya’da 45 ile 65 yaş aralığındakilerin genel nüfusa oranı yüzde 31 iken, Berlin’de bu nüfusun oranı yüzde 26.