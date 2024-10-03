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Berlin Futbol Şampiyonası’ndan 1 Milyar Euro kazanç sağladı

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#AVRUPADAN HABER#Şehir Getirisi#Berlin Senatosu
Berlin Futbol Şampiyonası’ndan 1 Milyar Euro kazanç sağladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 10:07

Berlin, Avrupa Futbol Şampiyonası sayesinde 1.017 milyar Euro’luk bir ‘şehir getirisi’ elde etti. Berlin Senatosu’nun Berlin Eyalet Meclisi’ne sunduğu rapora göre, bu rakam turnuvanın beklentilerini fazlasıyla aştı. Senato, turnuvadan yaklaşık 600 milyon Euro kazanç bekliyordu ancak, gerçekleşen kazanç tahminlerin çok üzerine çıktı.

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BU veriler, Almanya genelinde yapılan araştırmalarla belirlendi. Federal İçişleri Bakanlığı’nın (BMI) verilerine göre, turnuvaya ev sahipliği yapan on şehir toplamda yaklaşık 7 milyar Euro’luk bir katma değer sağladı. Berlin’in İçişleri Senatosu, bu rakamların şimdilik geçici olduğunu ve tam bir analizin ancak 2025 yılında tamamlanacağını belirtti. Berlin, Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenlemek için yaklaşık 84 milyon Euro yatırım yaptı. Bu yatırımın büyük bir kısmı Brandenburg Kapısı’ndaki taraftar alanı gibi etkinlik alanlarına harcandı. Turnuva öncesi bazı uzmanlar, futbol için gelen turistlerin normal turistlerden fazla ek gelir yaratamayacağı konusunda endişelerini dile getiriyordu.

KISA VE UZUN VADELİ ETKİLER
Şehir getirisi’ hesaplamalarında otel, restoran ve ticaret gelirleri gibi unsurlar dikkate alındığı gibi, şehrin imajına ve reklam değerlerine yapılan yatırımlar da göz önünde bulunduruluyor. Genel olarak, şehir getirisi kavramı, büyük etkinlikler için yapılan yatırımları ve maliyetleri gerekli göstermek ve halkın bu yatırımlara olan desteğini artırmak için kullanılıyor.

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#AVRUPADAN HABER#Şehir Getirisi#Berlin Senatosu

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