BERLİN/HÜRRİYET Fotoğraf: Peter Kneffel/dpa, Sebastian Gollnow/dpa, Dpa, UPI/dpa
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 10:00
Berlin Duvarı’nın yıkılışının 36.yılı çeşitli törenlerle anılıyor. Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Berlin Duvarı'nın yıkılışının yıldönümü nedeniyle dünya genelinde özgürlük mücadelesine destek çağrısında bulundu. Wegner, 9 Kasım öncesinde dünyanın dört bir yanından muhalif isimlerle bir araya geldi.
Wegner, Berlin Parlamento Binası'nda düzenlenen "Berlin Özgürlük Haftası"nın açılışında yaptığı konuşmada, "Berlin özgürlük şehridir" ifadesini kullandı. Wegner, dünyada daha fazla diktatörlük ve otokrasi görüldüğüne dikkat çekerek, "Özgürlük ve demokrasi mücadelesi verdikleri için hapsedilen insanların sayısının arttığını görüyoruz" dedi.
Berlin'in tarihinin, özgürlüğün keyfiliğe karşı daha güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Wegner, "Özgürlük arzusunun, demokrasi özleminin hapsedilemeyeceğini veya bastırılamayacağını, sonunda özgürlüğün kazanacağını gösterdik" diye konuştu. Wegner, bu özgürlüğün tüm dünyada olmasını dilediğini ifade etti.
Berlin, duvarın yıkılışının yıldönümünü ilk kez "Özgürlük Haftası" ile anıyor. 15 Kasım'a kadar kentteki 80 farklı mekanda konferanslar, çalıştaylar, konserler, tiyatro oyunları, sergiler, şehir turları ve tanıklıklarla toplam 130 etkinlik düzenlenecek.
"Dünya Özgürlük Kongresi
“ne İranlı aktivist Masih Alinejad, Venezuelalı muhalif politikacı Leopoldo Lopez ve Kremlin karşıtı eski satranç şampiyonu Garry Kasparov gibi isimler katıldı.İŞTE TARİHİ BERLİN DUVARININ ÖNEMLİ VERİLERİ:
--İnşaat başlangıcı: 13 Ağustos 1961
--Yıkılışı: 9 Kasım 1989
--Toplam var olma süresi: 10.316 gün (28 yıl, 2 ay, 27 gün)
--Toplam uzunluğu: 167,8 kilometre
--Betondan yapılmış bariyer yüksekliği: 3,6 metre
--Sınır hattı: 155 km (Berlin'in batısını Doğu Almanya topraklarından ayıran)
--Şehri bölen hat: 43,1 km (Berlin'in doğusu ve batısı arasında)
--Gözetleme kuleleri: 302 adet
--Sınır geçiş noktaları: 8 adet (En ünlüsü Checkpoint Charlie)
--Sınır askerleri: Yaklaşık 11.000 asker
--Belgelenen ölümlü vakalar: 140 kişi
--Toplam tahmini hayatını kaybedenler: 136 ile 245 arasında (tam sayı kesin olarak bilinmiyor)
--Hayatını kaybeden ilk kişi: Ida Siekmann (22 Ağustos 1961)
--Hayatını kaybeden son kişi: Winfried Freudenberg (8 Mart 1989)
--Sınır askerleri tarafından vurularak öldürülen son kişi: Chris Gueffroy (5 Şubat 1989)
--Kaçış tünelleri: En az 70 tünel kazıldı, 300'den fazla kişi tünellerden kaçtı.
--Yıkımdan sonraki kalıntılar: Dünya genelinde 40'tan fazla ülkede 100'den fazla parçası sergileniyor.
--Duvarın maliyeti: İnşası ve bakımı için 400 milyon Alman Markı'ndan fazla harcandı.
--Doğu Almanya'dan Batı'ya toplam göç: 1961'den önce yaklaşık 3.5 milyon kişi.