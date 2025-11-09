Berlin Duvarı’nın yıkılışının 36.yılı

Haberin Devamı

Wegner, Berlin Parlamento Binası'nda düzenlenen "Berlin Özgürlük Haftası"nın açılışında yaptığı konuşmada, "Berlin özgürlük şehridir" ifadesini kullandı. Wegner, dünyada daha fazla diktatörlük ve otokrasi görüldüğüne dikkat çekerek, "Özgürlük ve demokrasi mücadelesi verdikleri için hapsedilen insanların sayısının arttığını görüyoruz" dedi.

