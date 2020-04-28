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Haber Giriş: 28.04.2020 - 12:45,Son Güncelleme:

Berlin Duvarı'nda Donald Trump ve Xi Jinping'in maskeli grafitisi

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Berlin Duvarı'nda Donald Trump ve Xi Jinping'in maskeli grafitisi
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Almanya'nın Berlin şehrinde, Berlin Duvarı kalıntısına yapılan ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Halk Cumhuriyeti Lideri Xi Jinping'in maskeli grafitisi dikkat çekti.

Almanya’nın Berlin şehrinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping’in grafitisi yapıldı.

Berlin Duvarında Donald Trump ve Xi Jinpingin maskeli grafitisi

Berlin Duvarı’nın eski bi parçası üzerine yapılan grafitide, iki lider maskeli olarak birbirlerini öperken görülüyor.
Berlin Duvarında Donald Trump ve Xi Jinpingin maskeli grafitisi

Corona virüs, ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve tüm dünyaya yayılmıştı.
Berlin Duvarında Donald Trump ve Xi Jinpingin maskeli grafitisi

Trump, virüsü “Çin virüsü” olarak isimlendirmesi eleştirilere yol açmıştı. Bir basın toplantısında kendisine “Neden sürekli bu ifadeyi kullanıyorsunuz?” diye soran gazeteciye Trump, “Çünkü Çin'den geliyor” şeklinde yanıt vermişti.
Berlin Duvarında Donald Trump ve Xi Jinpingin maskeli grafitisi

Trump, virüsün yayılmasında Çin’i sorumlu tutarak “Bence bize çok daha önce haber verebilirlerdi” demişti.
Berlin Duvarında Donald Trump ve Xi Jinpingin maskeli grafitisi

Trump, son açıklamasında da Covid-19 salgınının ilk çıktığı yer olan Çin’de durdurulabileceğini belirterek, “Çin’e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin’in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz” dedi.

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