Berlin Duvarı'nda Donald Trump ve Xi Jinping'in maskeli grafitisi

Almanya’nın Berlin şehrinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping’in grafitisi yapıldı.

Berlin Duvarı’nın eski bi parçası üzerine yapılan grafitide, iki lider maskeli olarak birbirlerini öperken görülüyor.

Corona virüs, ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve tüm dünyaya yayılmıştı.

Trump, virüsü “Çin virüsü” olarak isimlendirmesi eleştirilere yol açmıştı. Bir basın toplantısında kendisine “Neden sürekli bu ifadeyi kullanıyorsunuz?” diye soran gazeteciye Trump, “Çünkü Çin'den geliyor” şeklinde yanıt vermişti.

Trump, virüsün yayılmasında Çin’i sorumlu tutarak “Bence bize çok daha önce haber verebilirlerdi” demişti.

Trump, son açıklamasında da Covid-19 salgınının ilk çıktığı yer olan Çin’de durdurulabileceğini belirterek, “Çin’e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin’in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz” dedi.