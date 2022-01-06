Berlin Duvarı döneminde Türkler

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UZUN yıllar Hürriyet gazetesi Berlin bürosunda muhabir olarak görev yapan gazeteci Aydın Ulun, Berlin Duvarı’nın yıkıldığı dönemde Almanya’daki Türkleri anlatan bir kitap kaleme aldı. Aydın Ulun, ‘Berlin Duvarı yıkılırken Türkler ve batı yakasındaki gazeteci’ adlı kitabında kendi gazetecilik deneyiminden yola çıkarak haberleştirdiği ilginç hikâyeleri anlatırken, duvarın yıkıldığı dönemdeki Berlin’de yaşayan Türklerin yaşamına bir ışık tutuyor. Kitapta Almanya eski Başbakanı Angela Merkel’e bir bayram ziyaretinde lokum ikramı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine olan çay borcu, Emine Erdoğan’la bir siyasetçi eşi olarak yapılan ilk röportajın hikâyesi de yer alıyor. Bunun yanı sıra Şener Şen, Sezen Aksu, Tuncel Kurtiz, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi yolu Berlin’e düşen ünlülere dair anılar da kitapta var.

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TÜRKLERİ DE DERİNDEN ETKİLEDİ

Duvarlar yıkılmadan bir hafta önce Berlin’e gelen Aydın Ulun, kitabı, Berlin Duvarı bağlamında Türklerin yaşamıyla ilgili bir dökümentar bırakmak aracıyla kaleme aldığını belirtti. Ulun, “Almanya’daki Türklerin hayatındaki önemli kırılma noktalarından biridir Berlin Duvarı‘nın yıkılışı. Dünyada dengeleri değiştiren bu tarihi olay sadece Almanya’yı ve Almanları değil Almanya’da yaşayan Türkleri de derinden etkiledi. Nasıl 1961 yılında ilk işçi göçü hareketi başladığında Alman ekonomisine katkı verdiysek, duvarlar yıkıldıktan sonra iki Almanya’nın birleşme hamlesinde de burada yaşayan Türklerin katkısı var. Duvarlar yıkıldığı zaman ilk karşılaşmada Türk toplumu Doğu Almanlara kucak açtı. Mesela bu yönüyle Alman toplumunda fazla bilinmez. Ama aynı zamanda başta Berlin olmak üzere Almanya’daki Türkler açısından da yeni pazar oluştu. Birçok girişimci için bir fırsattı. Öte yandan sosyolojik olarak duvarlar, aşırı sağın ve Türk düşmanlığının da artmasına neden oldu. İşte tam bu süreçler içinde gazeteci olarak o dönemdeki Türklerin yaşantısına tanıklık etmiş bir gazeteci olarak yaşananları bu kitabımda topladım“ dedi. Aydın Ulun’un Scala Yayıncılıktan çıkan kitabı kitapberlin.com adresinden 12.90 euroya temin edilebilir.

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