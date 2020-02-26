MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde Yarhasanlar, Yeni Mahalle ve Barbaros mahallelerinin kesiştiği noktada yer alan ve yaklaşık 15 yıl önce yıkılan yağ fabrikasından geriye kalan duvar tehlike saçıyor. 1960’lı yıllarda yağ fabrikası olarak kurulan ve maddi sebeplerden dolayı 2003 yılında üretimi durdurulan fabrikanın bir bölümü 2005 yılına kadar parça parça kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım sonrası fabrikanın 2334. Sokak tarafına bakan kısmında yer alan yaklaşık 7 metre yüksekliğinde, 200 metre uzunluğundaki duvar ise olduğu gibi kaldı. Yaklaşık 15 yıldan bu yana dayanaksız olarak duran duvarın bir an önce yıkılmasını isteyen vatandaşlar, her gün yüzlerce kişinin bu yolu kullandığını ve büyük korku yaşadıklarını söylediler. Manisa’da son yaşanan depremlerle tedirginlikleri artan mahalleli, yetkililere seslendi.





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Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir, “Bu duvar çok büyük tehlike arz ediyor. Yetkililerimizden bu duvarın kaldırılmasını bekliyoruz. Çok eski bir duvar. Üzerinde çatlaklar var. En ufak bir sallantıda yıkılacak bir durumda. Çocuklarımız ve vatandaşlarımız mağdurdur” dedi. Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak da bir mahalle sakininin başına bir şey gelmeden mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini beklediklerini söyledi. Vatandaşın bölgeden huzurlu geçebilmesi için duvarın yıkılmasını istediklerini kaydeden Alak, “Yarın depremde, rüzgârda, herhangi bir olayda tuğla düşse, bunun sorumlusu kim olacak. Berlin Duvarı bile yıkıldı, bizim duvar hâlâ yıkılmadı” diye konuştu.