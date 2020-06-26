Berlin, Dr. Dilmaç’a ağlıyor

BİSİKLETİYLE seyir halindeyken bir otomobilin çarptığı Dilmaç, ağır yaralanmış ve Wirchow Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Üç kez ameliyat olan Dr. Dilmaç, maalesef kurtarılamadı. 1941’de Adana’da dünyaya gelen Dilmaç, İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi, 1973’te Hacettepe Tıp Fakültesi’nde nöroolji alanında ihtisas yaptı. Ardından Almanya’ya yerleşen Dilmaç, 1984’te sadece Türk hastaları muayene etmek şartıyla Kreuzberg semtinde muayenesini açtı. Evli ve iki çocuk babası Dilmaç’ın bisiklet ve paraşüt tutuksu vardı. Tarihe de ilgisi olan Dr. Dilmaç, geride zengin bir kütüphane bıraktı. Dr. Dilmaç, Berlin’de Türk Veliler Birliği ve Türk Sağlık Elemanları gibi sivil toplum kuruluşlarında da uzun yılar aktif sorumluluklar üstledi.