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Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 03.05.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Berlin de, AfD’yi takibe alacak!

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Berlin de, AfD’yi takibe alacak!

Almanya’da birçok eyalette olduğu gibi Berlin Anayasaya Koruma Teşkilatı da aşırı sağcı parti AfD’nin Berlin teşkilatını, ‘güvenlik için tehdit şüphesi’ statüsüne aldı. 

BERLINER Morgenpost gazetesinin, güvenlik politikası uzmanı parlamenterlere dayandırarak verdiği habere göre, iç istihbarat AfD Berlin teşkilatının faaliyetlerini takibe alacak. Buna göre istihbarat, AfD teşkilatına muhbir yerleştirilebilecek, telekomünikasyon iletişimlerini dinleyebilecek ve AfD yöneticilerini gerektiğinde takip edebilecek. Ancak Berlin Anayasaya Koruma Teşkilatı konuyla ilgili yorumda bulunmadı.

HAKLI BULUNMUŞTU
Daha önce de Saksonya, Saksonya-Anhalt, Thüringen ve Brandenburg eyaletleri AfD’nin eyalet teşkilatlarını takibe almıştı. Ancak Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın Almanya genelinde AfD’yi ‘güvenlik için tehdit şüphesi’ statüsüne almasına itiraz eden AfD, Anayasa Mahkemesi tarafından haklı bulunmuştu.

 

 

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