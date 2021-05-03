Berlin de, AfD’yi takibe alacak!

BERLINER Morgenpost gazetesinin, güvenlik politikası uzmanı parlamenterlere dayandırarak verdiği habere göre, iç istihbarat AfD Berlin teşkilatının faaliyetlerini takibe alacak. Buna göre istihbarat, AfD teşkilatına muhbir yerleştirilebilecek, telekomünikasyon iletişimlerini dinleyebilecek ve AfD yöneticilerini gerektiğinde takip edebilecek. Ancak Berlin Anayasaya Koruma Teşkilatı konuyla ilgili yorumda bulunmadı.

HAKLI BULUNMUŞTU

Daha önce de Saksonya, Saksonya-Anhalt, Thüringen ve Brandenburg eyaletleri AfD’nin eyalet teşkilatlarını takibe almıştı. Ancak Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın Almanya genelinde AfD’yi ‘güvenlik için tehdit şüphesi’ statüsüne almasına itiraz eden AfD, Anayasa Mahkemesi tarafından haklı bulunmuştu.