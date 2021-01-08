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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 08.01.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Berlin Cemevi 28 Şubat’ta kadar kapalı

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Berlin Cemevi 28 Şubat’ta kadar kapalı
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Almanya’da hayatı olumsuz etkileyen korona salgının ikinci dalgasından inanç kurumları da etkileniyor. Binlerce üyesi bulunan Berlin Alevi Toplumu Cemevi yönetim kurulu, aldığı kararla cemevini 28 Şubat tarihine kadar kapalı tutacak.

CENAZELER kaldırılmaya devam edilecek ancak cenaze törenlerine katılım 30 kişi ile sınırlı olacak. Cemevi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Berlin Alevi Toplumu-Cemevi Yönetim Kurulu olarak, Almanya hükümetinin korona salgını nedeniyle aldığı önlemleri göz önünde bulundurarak Berlin Cemevi’mizi 28 Şubat 2021 Tarihi’ne kadar kapalı tutmaya devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde sadece Hakk’a yürüme erkanlarımızı 30 kişiyle, yani sadece Hakk’a yürüyen canlarımızın en yakınlarıyla sınırlandıracağız. Biz Aleviler için çok önemli bir yeri olan Hızır günlerinde neler yapacağımızı siz değerli canlarımızla paylaşacağız. Sizlerin sağlığını düşünerek aldığımız bu önlemleri anlayışla karşılayacağınızı umarız.”

 

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